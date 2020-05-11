BİST97.845-0.56EURO7.66-0.25USD7.06-0.32ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mucizeyi başardı
    ABONE OL
    11.05.2020 - 00:05 |

    Mucizeyi başardı

    İzmir’de, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla dünyaya gelen Asil Efe (2), anne sevgisi ve uygulanan fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atarak yürümeyi başardı.

    Mucizeyi başardı

    DMD hastalığı teşhisi konulan oğlu Asil Efe’nin yaşıtları gibi yürüyebilmesi için anne Kader Çevre, haftanın dört günü fizik tedavi merkezine götürdü, hayatını ona adadı. Uygulanan 10 aylık tedavinin ardından Asil Efe’nin ilk adımlarını atmaya başladığını, o günü halen unutamadığını anlatan anne Çevre, “Oğlum tedaviye başladığında yerde sürünüyordu. O durumu beni çok üzüyordu, her seferinde ağlıyordum. Ama o azimli bir bebekti. Onun verdiği mücadele benim de hayata tutunmamı sağladı. İlk adım atarken gördüğümde çığlık attım, uzun bir süre inanamadım. Bebeğim yürüdü, artık konuşmak istiyor. İnanıyorum ki onu da başaracak. Ben bebeğimin ölmesini istemiyorum. Bu hastalığın tedavisi konusunda Türkiye’de de gen terapi çalışmaları bir an önce başlamalı” dedi.
    l TEZCAN EKİZLER AA

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
    daha fazla video için
    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

    Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

    Sıradaki Haber