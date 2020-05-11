Mucizeyi başardı

DMD hastalığı teşhisi konulan oğlu Asil Efe’nin yaşıtları gibi yürüyebilmesi için anne Kader Çevre, haftanın dört günü fizik tedavi merkezine götürdü, hayatını ona adadı. Uygulanan 10 aylık tedavinin ardından Asil Efe’nin ilk adımlarını atmaya başladığını, o günü halen unutamadığını anlatan anne Çevre, “Oğlum tedaviye başladığında yerde sürünüyordu. O durumu beni çok üzüyordu, her seferinde ağlıyordum. Ama o azimli bir bebekti. Onun verdiği mücadele benim de hayata tutunmamı sağladı. İlk adım atarken gördüğümde çığlık attım, uzun bir süre inanamadım. Bebeğim yürüdü, artık konuşmak istiyor. İnanıyorum ki onu da başaracak. Ben bebeğimin ölmesini istemiyorum. Bu hastalığın tedavisi konusunda Türkiye’de de gen terapi çalışmaları bir an önce başlamalı” dedi.

l TEZCAN EKİZLER AA