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    09.11.2020 - 00:04 |

    Muğla, Ata’nın izinde

    Muğla, Ata’nın izinde

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ‘Özlemle Atamıza Koşuyoruz’ etkinliği düzenledi. Ula Gölet’te düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve vatandaşlar katıldı.

    1, 5 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu yarışı, Büyük Kadınlar/Erkekler, Halk Yürüyüşü ve Küçük Kızlar/Erkekler olmak üzere 4 kategoride düzenlendi. Büyükşehir Başkanı Gürün, “Bizler Atamızın bize gösterdiği yoldan taviz vermeden, her türlü güçlüğe rağmen onun yolunda bugün olduğu gibi yarın ve ilelebet yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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