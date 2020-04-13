Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kovid-19 sürecini değerlendirdi: Birlikte aşacağız

Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, Türkiye’de de etkisini gösteriyor; ülke genelinde önlemler artırılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu çerçevede il genelinde önemli adımlar attı, önlemlere de her geçen gün yenileri ekleniyor. Büyükşehir, virüsün Türkiye’ye girmesiyle birlikte dezenfektasyon, gıda ve temizlik malzemesi desteği, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve konaklama, koruyucu maske üretimi gibi birçok alanda hizmetleri yaşama geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, zorlu süreci yakından izlediklerini, gereken ne varsa olanaklar çerçevesinde yapmaya çalıştıklarını, vatandaşların da kurallara uyma konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Kesintiler 2 ay ertelendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüse karşı bugüne kadar etkili önlemler almaya çalıştığını ve gelişmeler çerçevesinde bu önlemleri hep güncellediğini, halkı da bilgilendirdiğini dile getiren Başkan Gürün, “Öncelikle suyu kesilen vatandaşlarımızın suyunu açtık, borcu olan vatandaşlarımızın suyunu da 2 ay boyunca kesmeme kararı aldık” dedi.

Esnaf ve öğrenciye müjde

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bünyelerinde bulunan işletmelerden kira almadıklarının altını çizen Başkan Osman Gürün, “Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları iyi biliyoruz. Onların daha fazla yükün altına girmemeleri için kira ödemelerini erteledik. Bu çalışmamız, esnafımıza biraz olsun nefes aldıracaktır. Ayrıca, Pandemi Kurulu’nda görüşülmek üzere, eğitimlerin ertelenmesinden dolayı Muğla’dan memleketine gitmiş, ancak hâlâ daha kira ödemek durumunda olan öğrencilerimizden kira alınmaması için bir proje hazırladık. Bu teklifimizi en kısa sürede sunacağız” vurgusunu yaptı.

Sağlıkçılara ücretsiz servis

Virüsle ilgili en önemli mücadeleyi sağlık görevlerinin verdiğini belirten Büyükşehir Başkanı Gürün, sağlık çalışanlarının tümüne teşekkür ve minnetlerini sunduğunu vurguladı. Bu grupta yer alan çalışanların bire bir konunun içinde olduğuna dikkat çeken Gürün, şunları söyledi:

“Bu süreçte bizim onlara destek olabileceğimiz ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. İlk görevimiz, onları daha sağlıklı bir ortamda hastaneye ve evlerine ulaştırmaktı. Hastane olan bütün ilçelerimizde bu sağlık çalışanlarımıza özel, sadece onların olacağı ücretsiz servis sağladık. Ayrıca hastanelere yakın otellerle irtibat kuruyoruz. Şu anda bazı ilçelerimizde anlaşmalarımızı tamamlandık, kısa sürede de diğer ilçelerimizde organize olacağız. Sağlık çalışanlarımızdan isteyenler, bu otellerde konaklayabilecekler.”

‘Salonlar hastane olabilir’

Koronavirüsün yayılmaya devam etmesi durumunda ilerleyen süreçte hastanelerin yatak kapasitesinin yetersiz kalabileceğini düşünerek önlem aldıklarını kaydetti.

Gürün, “Şu anda belediyemize bağlı ve hastane olabilecek yerlerin altyapısını tamamladık. İhtiyaç duyulmamasını temenni ettiğimiz bu süreçte, olası bir durumda da spor salonlarımızın hastane olması için altyapımız hazır durumda” dedi.

‘Gıda desteği veriyoruz’

Bu zorlu süreci birlikte aşacaklarını söyleyen Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Kovid-19 salgını sonrası işyerleri kapanan, işten çıkarılan ve zor durumda bulunan ailelere gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlıyoruz. Destekler, iki ayrı paket halinde yapılıyor. Birinci pakette gıda malzemeleri, ikinci pakette de temizlik malzemeleri bulunuyor” şeklinde konuştu.

‘Rica ediyorum evinizde kalın!’

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, vatandaşların toplu olarak bulunduğu otogar, feribot, durak, liman, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma aracı, taksi, vezne ve kamu binaları gibi noktalarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Gürün, “Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını periyotlar halinde 2 veya 3 defa, belli aralıklarla sürdürüyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere, halkımızın yoğun olduğu noktalarda bulunan, Büyükşehir’e ait bankları kaldırdık. Herkesin bu süre zarfında evde kalmasını önemle rica ediyorum” dedi.

Etkinlikler iptal edildi

Koronavirüse karşı belediyenin düzenleyeceği toplu etkinliklerin iptal edildiğini belirten Osman Gürün, “Gündüz bakımevleri boşaltıldı. Konser, tiyatro, sergi açılışları da yapılmadı. Her yere, mümkün olduğu kadar bilgilendirme afişi astık. Hapşırma-öksürme gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken noktalar, resim ve yazıyla anlatıldı. Koronavirüs Bilgilendirme Broşürü yaptık ve işyerlerine bilgilendirme notları hazırladık, dağıttık” diye konuştu, “Panik yapmayalım, ama basit tedbirlerin hepsini aksatmadan yapalım” uyarısında bulundu.

‘Yurttaşı bilgilendiriyoruz’

Türkiye’de görülen ilk Kovid-19 vakasının ardından, bu konudaki çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Başkan Dr. Osman Gürün, “Öncelikle, basın mensuplarına sosyal mesafemizi gözeterek bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdik. Daha sonra, hızlı bir şekilde kitapçık, broşür, afişler ve yol kenarlarındaki reklam-ilan panoları aracılığıyla, bilgilendirme çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza düşen görev, evlerinden çıkmamaları ve kendilerini koruma altına almalarıdır” diye konuştu.

Büyükşehir ekipleri evden çıkamayan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor.