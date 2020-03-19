Muğla Büyükşehir’de durmak yok koronavirüs alarmı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, dünyanın birçok ülkesinden sonra Türkiye’de de görülen koronavirüs salgını için 13 ilçede önlem aldıklarını belirtti. Gürün, dezenfekte çalışmalarının uzman ekipler tarafından sürdürüldüğünü, koronavirüsün alınan tedbirler ve vatandaşların bilinçlenmesiyle en az kayıpla atlatılacağına inandığını söyledi. Büyükşehir Başkanı, şunları vurguladı: “Sürekli kontrol halindeyiz. İzin isteyen ebeveynlere izin verildi. Onların da sağlıkla ilgili konuda sorun yaşarlarsa bilgilendirilmesi istendi. Huzurevleri çok önemli. Belli yaşın üstünde risk oranı yüksek. Kronik hastalıkları olanlar için yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi zayıfladığından virüs öldürücü olabiliyor. Buralarda da dezenfekte çalışmaları yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Rafların boşalması gibi olaylar var ama bununla ilgili Muğla’da diğer illere nazaran çok büyük bir hareket yok. Zafiyet yaşatacak kadar bir sıkıntı yok. Su fatura borcu olan konut abonelerine iki ay süreyle su kesintisi uygulanmayacak.”