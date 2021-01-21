Muğla Büyükşehir’den Bodrum’a arıtma tesisi

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar bugün atılıyor. Bodrum’un en büyük arıtma tesisi, KDV dahil 113 Milyon 600 bin liraya mal olacak. 2 Kademeli olarak planlanmış ve ÇED Olumlu Belgesi de alınmış olan tesisin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Bodrum altyapısı için imzaların atılması ve değerlendirme aşamasında olan Gümbet- Gümüşlük arıtma modernizasyon ihalesi ile birlikte toplam yatırım 400 milyon lirayı bulacak.



Öte yandan 160 milyon lira yatırımla 160 km Bodrum Turgutreis- Akyarlar bölgesi kanalizasyon çalışması devam ediyor.

Ayrıca Büyükşehir’in Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı ve inşaatı başlayan 250 milyon lira değerindeki Bodrum Torba altyapı yatırımı da, Büyükşehir tarafından 27 yıl gibi bir sürede ödenecek. Büyükşehir, Bodrum altyapısı için toplam 650 milyonluk yatırımı gerçekleştirmiş olacak.