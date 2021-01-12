12.01.2021 - 00:02 |
Muğla evde kaldı nsatranç oynadı...
Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlenen “Muğla evde kal satranç oyna” etkinliğinde, aileler çocuklarıyla satranç oynadı. Öğrenci ve ailelerinin satranç oynadığı anlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, etkinlikle çocukların bilişsel, fiziksel, ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı, aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. l AA