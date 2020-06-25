Muğla turizmi için B Planı devrede

İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen 65 seyahat acentası temsilcisinin katıldığı tanıtım gezisi düzenledi. Etkinlikle, turistlerin “Deniz, Kum ve Güneş” turizminin yanı sıra alternatif turizm destinasyonlarına yönlendirilmesi ve kültür turizminin canlandırılması hedeflendi. “Sektörün önündeki ilk seçenek yerli turist” diyen Başkan Osman gürün, “Muğla’mızın birbirinden değerli ilçelerine vatandaşlarımız gelmeye başladı. Güven temelli turizmle, bu sektörden geçimini sağlayan işletmelerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. 2020 turizm sezonu için İstanbul ve İzmir’de düzenlenen fuarlarda Muğla turizmi için sektör temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Koronavirüs salgını, çok iyi geçmesini beklediğimiz sezonu ciddi anlamda etkiledi. Turizmin hareketlenmesi için B planımızı devreye soktuk” dedi.