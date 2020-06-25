BİST114.449-0.77EURO7.720.06USD6.850.00ALTIN388.82-0.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Muğla turizmi için B Planı devrede
    ABONE OL
    25.06.2020 - 00:02 |

    Muğla turizmi için B Planı devrede

    Muğla Büyükşehir Belediyesi pandemiden en fazla etkilenen turizmi tekrar hareketlendirmek için B planı devreye soktu.

    Muğla turizmi için B Planı devrede

    İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen 65 seyahat acentası temsilcisinin katıldığı tanıtım gezisi düzenledi. Etkinlikle, turistlerin “Deniz, Kum ve Güneş” turizminin yanı sıra alternatif turizm destinasyonlarına yönlendirilmesi ve kültür turizminin canlandırılması hedeflendi. “Sektörün önündeki ilk seçenek yerli turist” diyen Başkan Osman gürün, “Muğla’mızın birbirinden değerli ilçelerine vatandaşlarımız gelmeye başladı. Güven temelli turizmle, bu sektörden geçimini sağlayan işletmelerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. 2020 turizm sezonu için İstanbul ve İzmir’de düzenlenen fuarlarda Muğla turizmi için sektör temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Koronavirüs salgını, çok iyi geçmesini beklediğimiz sezonu ciddi anlamda etkiledi. Turizmin hareketlenmesi için B planımızı devreye soktuk” dedi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

    TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

    KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber