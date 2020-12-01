Muğla, üretimle kalkınacak

Projeleriyle tarımda da turizm kadar iddialı olduğunu gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yatağan Bahçeyaka Mahallesi’nde 50 dönüm arazide Akıllı Tarım Çiftliği kurdu.

Proje alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, tarım gelirleri ile kalkınan bir Muğla yaratacaklarını belirtti. Akıllı Tarım Çiftliği’nde lavanta ve karakılçık buğdayı yetiştirildiğini dile getiren Gürün, “Burada Akıllı Sera Sistemi, Akıllı Sulama Sistemi, Akıllı Hayvancılık Sistemi, Akıllı Kümes Sistemi ve Akıllı Arıcılık Alanı oluşturulacak. Muğla genelinde yapmak istediklerimizin, eğitimlerimizin merkezi olacak” dedi.

“Üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak” fikriyle yola çıktıklarını belirten Gürün, şöyle devam etti:

‘Alın terinin karşılığı’

“Çiftçimizin alın terinin karşılığını alması için Muğla’da entegre bir tarım sistemi oluşturduk. Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kurduk. Toprağımızı analiz eden laboratuvar kurduk. Lavanta, tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra ceviz, kestane, incir fidanı dağıtıyoruz. Sakız ağacı bahçesi oluşturduk. İpekböcekçiliği için dut ağacı dikimi gerçekleştirdik. Hayvancılıkla ilgili keçi dağıtımı, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacı olan süt tanklarını Seydikemer’den Kavaklıdere’ye kadar kooperatiflere veriyoruz.”

‘İkiyle başladık, 27 seraya ulaştık’

Türkiye genelinde birbirlerinden alışveriş eden ve özellikle kadınların oluşturduğu kooperatiflerin ağını kurmak istediklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Kadınlarla ilgili ilk olarak alım garantili çiçek uygulamasını başlattık. Şu an Türkiye’nin bir çok iline çiçek gönderiliyor. 2 sera ile başladık. Şu an 27 seraya çıktı” dedi.