Muğla ve ilçeleri tanıtıldı

Fuara katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Seydikemer stantlarının yanı sıra fuara katılan diğer illerin ve ülkelinin stantlarını da ziyaret etti. Havayolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra fuara gelen ziyaretçilere de Muğla ve ilçelerinin tanımı yapıldı.