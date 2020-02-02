02.02.2020 - 00:00 |
Muğla ve ilçeleri tanıtıldı
24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Muğla ve ilçeleri tanıtıldı.
Fuara katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Seydikemer stantlarının yanı sıra fuara katılan diğer illerin ve ülkelinin stantlarını da ziyaret etti. Havayolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin yanı sıra fuara gelen ziyaretçilere de Muğla ve ilçelerinin tanımı yapıldı.
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