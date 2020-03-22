Muğla’da 138 kaçak yapı yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla’da kaçak olduğu belirlenen 138 yapıyı yıktı. Yıkılan kaçak yapılar arasında 103 konut, 22 kıyı yapısı, 8 sosyal tesis, 2 otel, 2 villa ve 1 istinat duvarı yer alıyor. Yıkılan kaçak yapıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında, en çok yıkımın turizm merkezi Bodrum’da olduğu dikkati çekti. Bu kapsamda bakanlık Bodrum’da 95 kaçak yapıyı yıktı. Bodrum’u 35 kaçak yapı ile Menteşe ilçesi takip ederken, en çok yıkımın yapıldığı diğer ilçeler ise Marmaris, Datça ve Fethiye oldu. Son yapılan incelemelerin ardından, bin 300 Yapı Kayıt Belgesi iptal edilirken, bakanlığın ilk etapta bin 300 yapıyı daha yıkacağı bildirildi. l AA