19.04.2020 - 00:01 |
Muğla’da desteklere yasaktan sonra devam
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşın gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı “Gıda ve Hijyen Paketi” desteği sokağa çıkma yasağı nedeniyle Valilik kararıyla durduruldu.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yapmış olduğumuz dağıtımlarımız, sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte devam edecek” denildi.
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