Muğla’da gürültü kirliliğine son

Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde Menteşe, Ula, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde gürültü yetki devri bulunuyor. Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Ortaca ilçelerinin kendi gürültü yetki devirleri var. Gürültü yetki devri; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında eğlence yeri, işletme, tesis, atölye gibi işletmelerin gürültülerin ölçülmesi, canlı müzik izin belgesine esas ilgili ilçe belediyesine görüş verilmesi, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunan işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden idari işlem uygulanması hususlarını kapsıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, yıl içinde 93 denetim yaptı. 5 işletmeye işlem uyguladı.