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    HaberlerEge Haberleri Muğla’da, PTT’den duygulandıran sürpriz
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    13.02.2020 - 00:02 |

    Muğla’da, PTT’den duygulandıran sürpriz

    Muğla’da, PTT’den duygulandıran sürpriz

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde, kargosunu almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Adıyaman’da 2004 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kargoyu almak için başka birime yönlendirildi ve kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılandı. Çalışanlara teşekkür eden Atasoy, “Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok duygulandım” dedi. l AA

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