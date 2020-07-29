Muğla’da yaşama dokunan hizmetler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri ve Kırsaldaki Çınarlar Projeleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Büyükşehir, evde bakım hizmetiyle virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşların pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması ve şeker tansiyon ölçümü gibi bakımlarını yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin bayram tıraşı ihtiyacını da düşünüyor. Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin açılmasından sonra ekipler, 33 kişiye 715 kez saç tıraşı hizmeti verdi.

4 bin 258 defa gidildi

Yaşlı vatandaşların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için başlatılan ‘Kırsaldaki Çınarlar Projesi’ de devam ediyor. Proje kapsamında ekipler, evlere gidip tüm temizliği yapıyor. Bugüne kadar 393 aile 4 bin 258 defa bu hizmetten faydalandı.

Muğla’da büyük bir aile olduklarını kırsaldan kıyısala hizmetleriyle tüm vatandaşları kucakladıklarını söyleyen Başkan Osman Gürün, “Bu hizmetlerimiz sadece bir sağlık hizmeti değil aynı zamanda sevgiyle, hoşgörüyle, güler yüzle hemşehrilerimizin evlerine misafir olup hal hatır sorduğumuz bir aile dayanışması” dedi.