Muğla’dan Honaz’a destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi diğer belediyelere örnek oluyor. Denizli Honaz Belediyesi de yerel tohumları korumak ve gelecek nesillere taşımak için bir merkez kurdu. Honaz Belediyesi’ne teknik desteği ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi verdi.

Kurdukları yerel tohum merkezinin diğer şehirlere ve belediyelere örnek olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirten Gürün de, “Ülkemizin geleceği için her belediyemizle iş birliği yapmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diye konuştu. Honaz Başkanı Yüksel Kepenek de, “Emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.