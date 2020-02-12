BİST119.7980EURO6,580,08USD6,020,12ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Muğla’dan Honaz’a destek
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:00 |

    Muğla’dan Honaz’a destek

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi diğer belediyelere örnek oluyor.

    Muğla’dan Honaz’a destek

    Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi diğer belediyelere örnek oluyor. Denizli Honaz Belediyesi de yerel tohumları korumak ve gelecek nesillere taşımak için bir merkez kurdu. Honaz Belediyesi’ne teknik desteği ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi verdi.
    Kurdukları yerel tohum merkezinin diğer şehirlere ve belediyelere örnek olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirten Gürün de, “Ülkemizin geleceği için her belediyemizle iş birliği yapmaya, deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” diye konuştu. Honaz Başkanı Yüksel Kepenek de, “Emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
    daha fazla video için
    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar bugün tatil mi? Valililikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?

    Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar bugün tatil mi? Valililikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber