Muğla’dan İzmir’e yardım eli

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i vuran depremin hemen ardından bölgeye 3 AKS 1 Role ve 19 personel, 31 çadır 200 battaniye 50 bin maske 200 litre el dezenfektanı gönderdi. Bayraklı Belediyesi sosyal hizmetler kriz masasına ulaştı malzemeler indirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Sismik yeraltı dinleme ve görüntüleme cihazına sahip olan Muğla Büyükşehir ekipleri kurtarma çalışmalarında da ön safhalarda yer aldı. Diğer kurtarma ekipleriyle koordineli çalışma neticesinde 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erberk, depremden 17 saat sonra sağ olarak beton yığınlarının altından kurtarıldı. Ekipler aynı beton yığının altından bir köpeği de kurtardı.

“İzmir halkı başta olmak üzere birçok ilde depremi hissedenlere geçmiş olsun diyorum” diyen Başkan Osman Gürün, “Deprem Muğla’da da hissedildi. İhtiyaç olduğu taktirde tüm ekiplerimizi bölgeye sevk etmeye hazırız. Bu afetler birlik ve beraberlikle en az hasarla atlatılacak. Tüm gücümüzle güzel İzmir’imizin yanındayız. Yaraları birlikte saracağız. Geçmiş olsun İzmir’im” ifadelerini kullandı.