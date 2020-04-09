Muğlalı hayırsever borçları kapattı

Market sahibi Ekrem Güçlü, sabah saatlerinde iş yerine gelen bir kişinin mahallede işsiz ve ihtiyaç sahiplerinin olup olmadığı yönünde sorular sorduğunu söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını gösterdiğini belirten Güçlü, “İsminin açıklanmamasını isteyen hayırsever, yedi kişinin borçlarını ödedi. Allah, hayırseverimizden razı olsun, hayrını kabul etsin” diye konuştu.

Yaşlılara erzak yardımı

İşi dolayısıyla mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin çoğunu bildiğini kaydeden Güçlü, hayırseverin ayrıca evinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan birçok yaşlıya da erzak yardımında bulunduğunu dile getirdi. l MUĞLA AA