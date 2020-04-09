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    HaberlerEge Haberleri Muğlalı hayırsever borçları kapattı
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    09.04.2020 - 00:02 |

    Muğlalı hayırsever borçları kapattı

    Muğla’nın Milas ilçesinde bir hayırsever, maddi durumu iyi olmayanların marketin veresiye defterine yazdırdıkları yaklaşık üç bin liralık  borcunu ödedi.

    Muğlalı hayırsever borçları kapattı

    Market sahibi Ekrem Güçlü, sabah saatlerinde iş yerine gelen bir kişinin mahallede işsiz ve ihtiyaç sahiplerinin olup olmadığı yönünde sorular  sorduğunu söyledi.

    İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını gösterdiğini belirten Güçlü, “İsminin açıklanmamasını isteyen hayırsever, yedi kişinin borçlarını ödedi. Allah,  hayırseverimizden razı olsun, hayrını kabul etsin” diye konuştu.

    Yaşlılara erzak yardımı

    İşi dolayısıyla mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin çoğunu bildiğini kaydeden Güçlü, hayırseverin ayrıca evinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan  birçok yaşlıya da erzak yardımında bulunduğunu dile getirdi. l MUĞLA AA

     

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