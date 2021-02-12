Muğla’nın tadı bisikletle çıkar

Türkiye’nin en fazla bisiklet kullanımı olan yerlerinden Muğla Ula’ya, Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında bisiklet yolu kazandırılıyor.

Cumhuriyet Caddesi ve Gökalp Gündüz Caddeleri boyunca toplam bin 900 metrelik bisiklet yolu yapılması için ilk harçlar döküldü. Her evin önünde neredeyse bir bisikletin olduğu, 7’den 70’e her yaştan kullanıcının bulunduğu ilçede, bisiklet yolu yapılması memnuniyetle karşılandı.

“Tertemiz havası, mükemmel doğası ile Muğla’nın güzelliklerini en iyi anlayabileceğimiz ulaşım aracı kuşkusuz bisiklettir” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Şehir içi trafiğinde de bisiklet kullanmak isteyen hemşehrilerimiz için bugüne kadar 13 ilçede toplam 33 kilometre bisiklet yolu yaptık. Muğla’mızın şirin ilçesi Ula’da da bisiklet yolu çalışmalarımız devam ediyor. En çok bisiklete sahip ilçelerimizden biri olan Ula’ya bisiklet yollarımız çok yakışacak” ifadelerini kullandı.

Sınav desteği

Belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin YKS ve LGS başvuru ücretlerini Muğla Büyükşehir karşılayacak.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Sosyal yardımlarımızdan yararlanan ailelerimizin çocukları ve ihtiyaç sahibi diğer evlatlarımızın sınav başvuru ücretlerini biz karşılayacağız. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğla’yız” dedi.

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, 444 48 01’i aramaları yeterli olacak.