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    30.09.2020 - 00:05 |

    Muğla’nın tohumlarına test

    Muğla’nın tohumlarına test

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tohum Merkezi, toplanan ve üretilen tohumları, sağlıklı olup olmadıklarını test ettikten sonra halka ulaştırıyor. Merkez bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarı’nda, envanterde bulunan 876 adet tohumdan 368’inin analizleri yapıldı. Tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği test edildi. Muğla’nın genetik mirasını korumak ve tarımsal üretimin artması için ata tohumlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Osman Gürün, “Bilimsel yöntemlerle tohumumuza, toprağımıza, üreticimize sahip çıkıyor, üreten bir Muğla için çalışıyoruz” dedi.

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