Muğla’nın yerel tohumları yola çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi’nde ürettiği 81 çeşit tohumun internet sitesi üzerinden dağıtımına başladı. Kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohumun verildiği yerel tohum dağıtımında vatandaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum Talep Formunu doldurarak tohum talebi oluşturabiliyor.

Yerel tohum alanında Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden birini kurduklarını dile getiren Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Ülkemizin dört bir yanına test edilmiş yerel tohum göndermenin gururunu yaşıyoruz. Her geçen gün vatandaşlarımızın yerel tohuma ilgisi artıyor. Bu bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor” dedi.