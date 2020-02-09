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    09.02.2020 - 00:00 |

    Muğla’nın zeytinyağlarına ödül

    Muğla’da zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Ülkemiz sofralık zeytinde 460 bin ton üretimiyle İspanya ve Mısır’ın ardından dünyada 3’üncü sırada yer alıyor. Zeytinyağında ise yaklaşık 270 bin ton üretimiyle İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus’un ardından dünyada 5’inci sıradyız” dedi. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 86 başvuru yapıldığını söyledi. 

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