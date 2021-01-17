Muğlaspor Akbulut’a emanet

Tavfik Ata Tekin'in istifa etmesinin ardından arayışlara başlayan yeşil beyazlılar Akbulut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Kestelspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Sivasspor, Türk Telekomspor, Aytemiz AIanyaspor, Fatsa BLD, Körfez, Ankara Demir, Altındağ gibi kulüplerde antrenörlük ve teknik adamlık görevlerinde bulundu.