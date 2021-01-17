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    HaberlerEge Haberleri Muğlaspor Akbulut’a emanet
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    17.01.2021 - 00:01 |

    Muğlaspor Akbulut’a emanet

    Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Akbulut'la anlaştı.

    Muğlaspor Akbulut’a emanet

    Tavfik Ata Tekin'in istifa etmesinin ardından arayışlara başlayan yeşil beyazlılar Akbulut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Kestelspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Sivasspor, Türk Telekomspor, Aytemiz AIanyaspor, Fatsa BLD, Körfez, Ankara Demir, Altındağ gibi kulüplerde antrenörlük ve teknik adamlık görevlerinde bulundu.

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