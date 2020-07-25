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    HaberlerEge Haberleri Muğlaspor kahroldu
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    25.07.2020 - 00:00 |

    Muğlaspor kahroldu

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısının flaş takımı olan Muğlaspor, Antalya’daki Play Off yarı finalinde Somaspor’a 2-0 mağlup olurken 2. Lig hayallerini başka bahara erteledi.

    Muğlaspor kahroldu

    Teknik direktörsüz çıktığı yarı finalde rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan Muğla, 2007’de düştüğü 2. Lig’e 13 yıl sonra dönme hedefini ıskaladı. Muğlaspor’da maç sonrası, 1 yıldır sportif direktörlük yapıp görev süresi dolan Abdullah Eskihisarlı kulübe veda etti.

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