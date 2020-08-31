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    HaberlerEge Haberleri Muğlaspor’da görev dağılımı
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    31.08.2020 - 00:01 |

    Muğlaspor’da görev dağılımı

    Muğlaspor’da görev dağılımı

    TFF 3. Lig’de Erol Kapiz başkanlığında güven tazeleyen Muğlaspor’un yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Yeşil beyazlılarda başkan vekilliklerine Hüseyin Nizamoğlu ile Hamdi Alper Kolukısa, idari asbaşkanlık ile basın sözcülüğüne Hakan Özcan, mali asbaşkanlığa Serdar Sungur, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Özcan Saygın, sosyal komite başkanlığına Serdar İli, bölge temsilciliğine Osman Pala, genel kaptanlığa Özgür Deniz Ateş, altyapı şube sorumluluğuna Deniz Akgün ile Ali Çakır, mali komite üyeliklerine Hamza İlhan ile Raif Özdemir, sosyal komite üyeliklerine Hüseyin Uçar, Hakan Akkaya ve Nahit Alkan getirildi. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını tesislerinde sürdüren Muğlaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı. Geçen sezon görev yapan Teknik Direktör Hasan Şermet’in Nazilli Belediyespor’la anlaştığı Muğla’da yeni teknik adam hafta başında belli olacak.

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