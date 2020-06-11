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    HaberlerEge Haberleri Muğlaspor’da önlemler üst düzeye çıkarıldı
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Muğlaspor’da önlemler üst düzeye çıkarıldı

    TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor’da koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla yönetim tarafından bir öğrenci yurduna yerleştirilen futbolcular, yurttaki şartları beğenmeyerek kulüp tesislerine döndü.

    Muğlaspor’da önlemler üst düzeye çıkarıldı

    Futbolcuların yönetime danışmadan aldıkları bu karar, yönetimin tepkisini çekti. Koronavirüs testinden geçtikten sonra yurda yerleştirilen futbolcuların kamp şartlarını beğenmeyerek kendi imkanlarıyla Muğlaspor Bülent Akça Tesisleri’ne döndüğünü belirten Başkan Vekili Gülen Bütüner, “Test sonuçları negatif çıktı. Futbolcularımızın sağlığından sorumluyuz fakat futbolcular şartlarını beğenmedikleri yurttan ayrılıp kulüp binamıza geçtiler. Sadece bir gün internet yok diye burayı terk ettiler. Yönetim olarak bundan sonra yapılacak benzeri girişimleri cezalandıracağız” diye konuştu.

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