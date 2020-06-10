Muğlasporlu futbolcular karantinayı deldi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Muğlaspor’da, koronavirüs testi yapıldıktan sonra öğrenci yurduna yerleştirilen futbolcuların, sonucu beklemeden kulüp binasına gittikleri belirtildi. Yeşil beyazlı ekip, 18 Temmuz’da başlayacak lig öncesi kalan 6 maç için hazırlıklara başladı. 26 futbolcu ve kulüp çalışanları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testinden geçirildi.

‘Testler boşa gitti’

Hazırlık kampı için Ortaköy Mahallesi’ndeki antrenman sahası yakınında bulunan Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen futbolcuların, aynı yemekhane ve tuvaleti kullandıkları, gardiyanlarla aynı binayı paylaştıkları ve hijyen koşullarının yetersizliği iddiasıyla yurttan ayrıldıkları ve Bülent Akça Tesisleri’ne geçtikleri bildirildi.

Kulüp Başkanı Erol Kapiz, 48 kişilik ekip kadrosundan kente gelen 26 oyuncuya test yapıldığını ve futbolcuların, test sonuçlarını beklemeden yurttan ayrıldığını söyledi. Kendisine de koronavirüs testi yapıldığını dile getiren Kapiz, geceyi, futbolculara tahsis edilen öğrenci yurdunda geçirdiğini belirtti. Başkan Kapiz, “Tedirginliğimizin sebebi oyuncularımızın sağlığı. İçlerinden bir tanesinin test sonucu pozitif çıkarsa vicdanen nasıl hesap veririz?” dedi. Kapiz, “Futbolcular yurttan ayrılıp tesislere dönerek sosyal mesafeyi hiçe saymış oldular. Akşam saatlerinde kulüp doktorumuzdan, yapılan testlerin boşa gittiği yönünde rapor aldık. Pozitif çıkan oyuncumuz olursa karantina uygulanabilir” diye konuştu.