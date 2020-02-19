Muğla’ya 1 milyarlık altyapı

Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Gümüşlük, Bahçelievler, Geriş/Erdemil ve Koyunbaba mahallelerini kapsayacak olan 160 kilometrelik kanalizasyon hatlarının temel atma töreni ile ilk kazma vuruldu. Çalışmaların 120 milyon lira yatırımla hayata geçirileceğini belirten Başkan Osman Gürün, “Muğla’nın yaklaşık 5 milyar liralık altyapı yatırımına ihtiyacı var. Bunun 1 milyar liralık kısmının finansmanını sağladık. 2024’e kadar bu finansman kaynağının tümünü il genelinde yapılacak altyapı projelerine harcayacağız” dedi.

Toplam 57 proje

Bodrum’da da 57 farklı projede 322 milyon liralık altyapı yatırımıyla ilçe tarihinin en büyük hizmet ataklarından birini başlattıklarını ifade eden Gürün, “Modern ve şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Bodrum otogar projemizi Mayıs ayına yetiştirmeye çalışıyoruz, Turgutreis Yaşam Merkezi projemiz şuan hızlı bir şekilde ilerliyor ve onu da bu yazın sonuna kış ortasına doğru açmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte bol bol temel atma töreni ve açılışlarda bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, seçimden önce verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini ve bunda en büyük payın Büyükşehir Belediyesi ile olan ortak çalışmanın olduğunu vurguladı.