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    03.06.2020 - 07:00 | | CAVİT AKGÜN DHA

    Muğla’ya gelene test uygulansın

    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kente giriş yapan yazlıkçılara koronavirüs testi uygulanması gerektiğini belirtti

    Muğla’ya gelene test uygulansın

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentin turistik ilçeleri normalleşmenin akınına uğrayınca, yazlıkçılara koronavirüs testi yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafeterya, restoran ve plajlardaki yasaklar sona erdirildi. Seyahat izninin kalmasıyla birlikte, gözler ülkenin gözde tatil beldelerine çevrildi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü. Yolcuların maske takıp takmadığı kontrol edildi.
    ‘Tedbiri bırakmayın’
    Büyükşehir Başkanı Gürün, Türkiye’nin her yerinden misafir kabul ettiklerini belirtti, şunları dile getirdi: “Sosyal mesafe kurallarına göre her türlü tedbir alınmış durumda. Gelecek olan misafirlerimizin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimat ve önerilere harfiyen uymalarını istiyorum.
    Kendilerinin ve ilişki kurdukları insanların sağlıkları önem taşıyor. Muğla’ya giriş-çıkış yapan misafirlere mutlaka koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Virüs tespit edilen kişiler izole edilmeli.”

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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