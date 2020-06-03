Muğla’ya gelene test uygulansın

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentin turistik ilçeleri normalleşmenin akınına uğrayınca, yazlıkçılara koronavirüs testi yapılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafeterya, restoran ve plajlardaki yasaklar sona erdirildi. Seyahat izninin kalmasıyla birlikte, gözler ülkenin gözde tatil beldelerine çevrildi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’a 14 saatte 7 bin 980 araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü. Yolcuların maske takıp takmadığı kontrol edildi.

‘Tedbiri bırakmayın’

Büyükşehir Başkanı Gürün, Türkiye’nin her yerinden misafir kabul ettiklerini belirtti, şunları dile getirdi: “Sosyal mesafe kurallarına göre her türlü tedbir alınmış durumda. Gelecek olan misafirlerimizin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimat ve önerilere harfiyen uymalarını istiyorum.

Kendilerinin ve ilişki kurdukları insanların sağlıkları önem taşıyor. Muğla’ya giriş-çıkış yapan misafirlere mutlaka koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Virüs tespit edilen kişiler izole edilmeli.”