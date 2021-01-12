Muhammed Hatay yolcusu

Gurbetçi orta saha oyuncusuna sezon başında da talip olan Hatayspor’un bu kez transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sözleşmesinde, “1.5 milyon lira karşılığında serbest kalır” maddesi olan ve Süper Lig’de kendisini göstermek isteyen Muhammed’in önümüzdeki günlerde Hatay’a gidip kontrat imzalaması bekleniyor.