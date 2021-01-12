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    12.01.2021 - 00:01 |

    Muhammed Hatay yolcusu

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’da kulüp bulması için izin verilen Muhammed Mert’in Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’la flörtte olduğu öğrenildi

    Muhammed Hatay yolcusu

    Gurbetçi orta saha oyuncusuna sezon başında da talip olan Hatayspor’un bu kez transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sözleşmesinde, “1.5 milyon lira karşılığında serbest kalır” maddesi olan ve Süper Lig’de kendisini göstermek isteyen Muhammed’in önümüzdeki günlerde Hatay’a gidip kontrat imzalaması bekleniyor.

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