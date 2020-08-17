Muhammed Mert’e Süper Lig kancası

Daha önce 1. Lig’den Yılport Samsunspor ile Süper Lig’den Gaziantep FK’nın ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu şimdi de Hatayspor listesine ekledi. Teknik heyetten aldığı özel izinle Almanya’da olan Muhammed’in bugün takıma katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.