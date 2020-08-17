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    HaberlerEge Haberleri Muhammed Mert’e Süper Lig kancası
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    17.08.2020 - 00:00 |

    Muhammed Mert’e Süper Lig kancası

    Altınordu’da forma giyen Muhammed Mert’e son olarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor’un talip olduğu öğrenildi.

    Muhammed Mert’e Süper Lig kancası

    Daha önce 1. Lig’den Yılport Samsunspor ile Süper Lig’den Gaziantep FK’nın ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu şimdi de Hatayspor listesine ekledi. Teknik heyetten aldığı özel izinle Almanya’da olan Muhammed’in bugün takıma katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

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