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    07.01.2021 - 00:00 | | MUSTAFA KÖPRÜLÜ DHA

    Muhammed’den ayrılık sinyali

    1. Lig kulüplerinden Altınordu’da sağ bek Alper ve sol kanat Oğuzhan’a kendilerine kulüp bulmaları için izin veren yönetim, orta saha oyuncusu Muhammed Mert’le de yolları ayırmaya hazırlanıyor.

    Muhammed’den ayrılık sinyali

    Sezon başında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan gurbetçi futbolcunun ayrılık sinyali verdiği bildirildi. Sözleşmesinde, “1.5 milyon lira bedelle serbest kalır” maddesi olan Muhammed için Süper Lig’den Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor’un araştırma yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu, sezon başında takıma geç katıldı. İlk yarıda ligde 7, kupada 2 maçta oynayan Muhammed, skora katkı yapamadı. 

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