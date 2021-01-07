Muhammed’den ayrılık sinyali

Sezon başında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan gurbetçi futbolcunun ayrılık sinyali verdiği bildirildi. Sözleşmesinde, “1.5 milyon lira bedelle serbest kalır” maddesi olan Muhammed için Süper Lig’den Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor’un araştırma yaptığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu, sezon başında takıma geç katıldı. İlk yarıda ligde 7, kupada 2 maçta oynayan Muhammed, skora katkı yapamadı.