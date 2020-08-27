Mühendis başkandan Ege-Koop’a tam puan

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’la birlikte İzmir Körfez Evleri projesini inceledi, “Kısa sürede kentin hızla büyüyen yerlerinden biri olacak, kutluyorum” dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ege-Koop’un 13. onur projesi olan İzmir Körfez Evleri’nde incelemelerde bulundu. Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’dan bilgi aldı.

Aynı zamanda inşaat mühendisi de olan Başkan Gümrükçü, “40 sene bir markayı adına hiç leke gelmeden taşımak, 30 bine yakın konut üretmek, 5 milyon metrekare alanı güzelleştirmek, yaptığı işe yalnızca kooperatifçilik olarak bakmak, üretim yaparken diğer taraftan da işin sivil toplum tarafını gütmek, Türkiye’nin sorunlarıyla alakalı çözüm önerileri ortaya koymak; gerçekten büyük bir iş. Sizi kutlarım” dedi.

Anahtar teslimi yakında

Ege-Koop’un sadece bina yapmadığını, çevreyi de parkla, yolla, ağaçla güzelleştirdiğini vurgulayan Gümrükçü, “Bu proje, kısa sürede Çiğli’nin, hatta İzmir’in en hızlı büyüyecek yerlerinden biri olacak” dedi.

Körfez Evleri projesini 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini kaydeden Aslan da, “Projede, üstyapı imalatları tamamlandı. Kamu kurumlarıyla sürdürdüğümüz sağlıklı ve güvene dayalı iletişim ve işbirliğiyle Büyükşehir Belediyesi İZSU bölgeye terfi istasyonu kazandırdı. Trafo binamız da ekonomik kriz ortamında GEDİZ A.Ş. tarafından tamamlandı. Doğalgaz ve internet hizmetleri de sıfır noktasından başlanarak bitirildi. Eylül ve Ekim aylarında İzmir Körfezi Evleri’nde mutlu, umutlu, sağlıklı, güzel yaşam başlıyor” diye konuştu.