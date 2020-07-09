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    HaberlerEge Haberleri Mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler

    Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, salgın nedeniyle mezuniyet projelerini çevrimiçi ortamda jüri üyelerine sundu.

    Mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler

    Öğrenciler, yapay zeka temelli çalışan moda uygulamasından 3 boyutlu video oyunlarına, kitap değiş tokuşu yapılan yerli ve yabancı turistlere rehber olabilecek uygulamaya kadar birbirinden farklı projelere imza attı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünlütürk, yazılımın hayatın merkezinde yer aldığını belirtti, “Öğrencilerimiz, mezuniyet projeleriyle hem firmaların yazılım ihtiyaçlarına hem de hayatın her alanına yönelik çeşitli uygulamalar geliştirdi” diye konuştu.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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