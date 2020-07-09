Mühendislerden hayatı kolaylaştıracak projeler

Öğrenciler, yapay zeka temelli çalışan moda uygulamasından 3 boyutlu video oyunlarına, kitap değiş tokuşu yapılan yerli ve yabancı turistlere rehber olabilecek uygulamaya kadar birbirinden farklı projelere imza attı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünlütürk, yazılımın hayatın merkezinde yer aldığını belirtti, “Öğrencilerimiz, mezuniyet projeleriyle hem firmaların yazılım ihtiyaçlarına hem de hayatın her alanına yönelik çeşitli uygulamalar geliştirdi” diye konuştu.