04.07.2020 - 00:03 |
Mühendisliğe akreditasyon
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne akreditasyon verildi.
Mühendislik eğitiminin, uluslararası standartlara uygun olduğunu onaylayan MÜDEK akreditasyonu kapsamında, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği ile metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinde verilen eğitimin kalitesi tescillendi. 1 Mayıs itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2022’de sona erecek.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.