Mühendisliğe akreditasyon

Mühendislik eğitiminin, uluslararası standartlara uygun olduğunu onaylayan MÜDEK akreditasyonu kapsamında, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği ile metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinde verilen eğitimin kalitesi tescillendi. 1 Mayıs itibariyle başlayan akreditasyon süreci, 30 Eylül 2022’de sona erecek.