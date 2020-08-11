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    HaberlerEge Haberleri Mühendislik diplomalarına uluslararası geçerlilik
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    11.08.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Mühendislik diplomalarına uluslararası geçerlilik

    .İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti.

    Mühendislik diplomalarına uluslararası geçerlilik

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti. Müfredatta işlenen konulardan üniversitenin sağladığı fiziki imkanlara kadar birçok alanda titizlikle gerçekleşen incelemenin sonunda; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri, iki yıl süreyle akredite olmaya hak kazandı.
    İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, “2023 yılı itibariyle tüm bölümlerimiz akredite olmuş olacak. Aldığımız uluslararası akreditasyon sayesinde, mezunlarımızın diploması Avrupa ve Amerika’da sorgusuz sualsiz geçerli olacak. Öğrencilerimiz, mühendislikte dünya vatandaşı olarak mezun olacak” diye konuştu. l

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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