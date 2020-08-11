Mühendislik diplomalarına uluslararası geçerlilik

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK) yaptığı ve uluslararası geçerliliği olan 46 kriterlik değerlendirmeden başarıyla geçti. Müfredatta işlenen konulardan üniversitenin sağladığı fiziki imkanlara kadar birçok alanda titizlikle gerçekleşen incelemenin sonunda; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri, iki yıl süreyle akredite olmaya hak kazandı.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, “2023 yılı itibariyle tüm bölümlerimiz akredite olmuş olacak. Aldığımız uluslararası akreditasyon sayesinde, mezunlarımızın diploması Avrupa ve Amerika’da sorgusuz sualsiz geçerli olacak. Öğrencilerimiz, mühendislikte dünya vatandaşı olarak mezun olacak” diye konuştu. l