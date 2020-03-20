20.03.2020 - 00:03 |
Mühendislik eğitiminde yenilikçi proje
Ege Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu CHET (Creativity for Higher Education Engineering Teachers) projesi, “ERASMUS+ KA203 - Yükseköğretim için Stratejik Ortaklıklar Programı” kapsamında hibe almaya hak kazandı.
Proje hakkında bilgi veren, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Sarsar, “Mühendislik eğitiminde yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanmayı ve böylece mühendislik öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme becerilerini artırmak amaçlanıyor. Ayrıca, 2021 yılının sonlarına kadar sürece bu proje kapmasında uzaktan eğitim ve yenilikçi öğretim teknolojileri aracılığı ile mühendislik öğretim elemanlarına yönelik online bir öğrenme platformu hazırlanacak” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359 olduSağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’İ pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.