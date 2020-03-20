Mühendislik eğitiminde yenilikçi proje

Proje hakkında bilgi veren, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır ile Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Sarsar, “Mühendislik eğitiminde yaratıcı öğretim yöntemlerini kullanmayı ve böylece mühendislik öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme, kritik düşünme becerilerini artırmak amaçlanıyor. Ayrıca, 2021 yılının sonlarına kadar sürece bu proje kapmasında uzaktan eğitim ve yenilikçi öğretim teknolojileri aracılığı ile mühendislik öğretim elemanlarına yönelik online bir öğrenme platformu hazırlanacak” ifadelerini kullandı.