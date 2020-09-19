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    HaberlerEge Haberleri ‘Muhtar Saati’yle randevusuz görüşme
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    19.09.2020 - 00:01 | | FATİH EMRAH ERDOĞAN DHA

    ‘Muhtar Saati’yle randevusuz görüşme

    ‘Muhtar Saati’yle randevusuz görüşme

    BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, Altıeylül ilçesi muhtarlarıyla bir toplantı düzenledi. Vali Şıldak, ‘Muhtar Saati’ uygulamasıyla bundan böyle muhtarlarla randevusuz olarak görüşüceklerini söyledi. Balıkesir’in güvenli bir kent olduğunu belirten Şıldak, silahlanmanın asayişi bozduğunu vurguladı, “Silah, acizlik demektir. Uluorta kullanılmamalı, sizlerin de güvenlik birimlerimize bu konuda destek olmasını istiyoruz. Silahlanmayı bitirmek istiyoruz” dedi.

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