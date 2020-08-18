‘Muhtarlar çözüm odağı’

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Tire’de Muhtarlarla bir araya geldi. Tire CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar ve İyi Parti İlçe Başkanı Yüksel Şenyurt’la birlikte muhtarlara seslenen Sındır, “İlk genel seçimlerde iktidar olacak, parlamenter demokrasiyi güçlendirerek yeniden kuracak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta dile getirdiği, Türkiye’nin 5 temel sorunu olan demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomiye kalıcı çözümler üreteceğiz. Muhtarlar, yurttaşlarımız için çözüm odağı ve dert ortağıdır. Mahallenin sorununu en iyi onlar bilir. Bu sebeple sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla yapılması gerekir” dedi.