21.02.2020 - 00:04 |
Muhtarlar masasıyla etkin hizmet dönemi
Menderes Belediyesi, mahallelere daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masası kurdu.
Birimin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlarla birlikte gerçekleştirdi. İlçede bir ilki hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Kayalar, “Çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edecek, ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.