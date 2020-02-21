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    HaberlerEge Haberleri Muhtarlar masasıyla etkin hizmet dönemi
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    21.02.2020 - 00:04 |

    Muhtarlar masasıyla etkin hizmet dönemi

    Menderes Belediyesi, mahallelere daha etkin hizmet vermek adına muhtarlar masası kurdu.

    Muhtarlar masasıyla etkin hizmet dönemi

    Birimin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlarla birlikte gerçekleştirdi. İlçede bir ilki hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Kayalar, “Çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edecek, ilçemize değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

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