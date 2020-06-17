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    17.06.2020 - 07:00 |

    Muhtarlardan teşekkür

    Ödemişli muhtarlar, koronavirüs ile mücadele sürecindeki çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e teşekkür plaketi verdi.

    Muhtarlardan teşekkür

    Ödemişli muhtarlar, koronavirüs ile mücadele sürecindeki çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e teşekkür plaketi verdi. Mahalle muhtarlarıyla birlikte Eriş’i makamında ziyaret eden Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, “Belediyemiz bu zorlu süreçte gece-gündüz mücadelesine devam ediyor” dedi. Eriş ise, “Bu plaketi alanda dezenfekte yapan, yıkama yapan, gönüllü olarak maske diken, pazar yerlerinde ateş ölçen, maske dağıtan, dezenfektan sıkan ve günlerce sıcak yemek desteğimizi ve yardımları kapı kapı hemşehrilerimize ulaştıran belediye çalışanı arkadaşlarım adına alıyorum” diye konuştu.
    İlaçlama başladı
    Öte yandan, ipekböcekçiliği ve arıcılık üretim takvimi göz önüne alınıp sinek gibi uçkunlara yönelik mücadele çalışmaları da önceki gün başladı. 99 mahallede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılacak çalışmalarda, dört ekip görev yapıyor.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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