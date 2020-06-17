Muhtarlardan teşekkür

Ödemişli muhtarlar, koronavirüs ile mücadele sürecindeki çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Eriş’e teşekkür plaketi verdi. Mahalle muhtarlarıyla birlikte Eriş’i makamında ziyaret eden Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, “Belediyemiz bu zorlu süreçte gece-gündüz mücadelesine devam ediyor” dedi. Eriş ise, “Bu plaketi alanda dezenfekte yapan, yıkama yapan, gönüllü olarak maske diken, pazar yerlerinde ateş ölçen, maske dağıtan, dezenfektan sıkan ve günlerce sıcak yemek desteğimizi ve yardımları kapı kapı hemşehrilerimize ulaştıran belediye çalışanı arkadaşlarım adına alıyorum” diye konuştu.

İlaçlama başladı

Öte yandan, ipekböcekçiliği ve arıcılık üretim takvimi göz önüne alınıp sinek gibi uçkunlara yönelik mücadele çalışmaları da önceki gün başladı. 99 mahallede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılacak çalışmalarda, dört ekip görev yapıyor.