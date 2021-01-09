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    09.01.2021 - 07:00 |

    Muhtarlardan teşekkür

    Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlardaki yolların düzenlemesini yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret etti.

    Muhtarlardan teşekkür

    Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlardaki yolların düzenlemesini yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu makamında ziyaret etti. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, “Her talebimizde başkanımız bizlere yardımcı oluyor” dedi. Dutlulu da, “Halkımızın ihtiyacı olduğu her alanda çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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