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    HaberlerEge Haberleri Muhtarları dinledi
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    21.09.2020 - 00:03 |

    Muhtarları dinledi

    Muhtarları dinledi

    AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin Bereketli, Beyerli, Dualar, Durasıllı, Esenköy, Hamidiye, Hamzallı, Kırcaklı, Mescitli, Pirlibey, Sevindikli, Toygar, Uzunçam, Yazırlı ve Yellice mahalleleri muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Altıntaş, “Halk ister Büyükşehir yapar. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etmeleri çok mutlu etti” dedi.

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