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    HaberlerEge Haberleri Muhtarları dinledi
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Muhtarları dinledi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, muhtar toplantılarına Efeler’de devam etti.

    Muhtarları dinledi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, muhtar toplantılarına Efeler’de devam etti. Başkanvekili Barış Altıntaş’ın başkanlık ettiği toplantılarda, yapılan ve yapımı planlanan hizmetler konusunda bilgilendirme yapıldı, muhtarların görüş ve talepleri alındı. Altıntaş, “Yatırım planlarımızı katılımcı belediyecilik anlayışıyla muhtarlarımızdan aldığımız görüş ve önerilerle şekillendiriyoruz” dedi. Öte yandan Altıntaş, Aydın Altı Nokta Körler Derneği’ni ziyaret etti, talepleri dinledi. Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ‘Engelli Masası’ ile her türlü isteklerinin ivedilikle yerine getirildiğini vurguladı.

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