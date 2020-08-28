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    HaberlerEge Haberleri ‘Muhtarlarımızla el eleyiz’
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    28.08.2020 - 00:03 |

    ‘Muhtarlarımızla el eleyiz’

    ‘Muhtarlarımızla el eleyiz’

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için çalıştıklarını vurgulayan Örki, “Yol haritamızı sizlerle belirleyeceğiz” dedi.

    Projelere devam

    Projelerle ilgili olarak da bilgi veren Başkan Örki, “Seyir Tepesi’nde sona yaklaşıldı. Pandemi nedeniyle açamıyoruz. Aktepe ve Bağbaşı’nda, kültür merkezlerindeki hukuki durumun netleşmesi bekleniyor. Bunun dışında Büyükşehir Belediyemizin altyapı çalışmalarını yaptığı mahallelerdeki işlemler tamamlandıktan sonra biz üstyapı çalışmalarına hemen başlayacağız” diye konuştu.

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