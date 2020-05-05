Muhtarlarla durum değerlendirmesi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, online toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 26 muhtarın katıldığı toplantıda, ihtiyaçların bir an önce karşılanacağına söz veren Gümrükçü, “Bu sıkıntılı günleri tüm kamu kurumları olarak el ele vererek aşacağız ve sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.