05.05.2020 - 07:00 |
Muhtarlarla durum değerlendirmesi
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, online toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, online toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 26 muhtarın katıldığı toplantıda, ihtiyaçların bir an önce karşılanacağına söz veren Gümrükçü, “Bu sıkıntılı günleri tüm kamu kurumları olarak el ele vererek aşacağız ve sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.