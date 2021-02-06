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    HaberlerEge Haberleri ‘Muhtarlarla hep birlikteyiz’
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    06.02.2021 - 07:00 |

    ‘Muhtarlarla hep birlikteyiz’

    Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş, mahallesinin muhtarlık binasında yapılan yenileme çalışması sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

    ‘Muhtarlarla hep birlikteyiz’

    Halıtlı Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş, mahallesinin muhtarlık binasında yapılan yenileme çalışması sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti. Muhtarlara yeni hizmet binasından teknolojik ekipmana kadar destek olduklarını belirten Çelik, “Bütçe imkânları nispetinde desteğimiz devam edecek” dedi.

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