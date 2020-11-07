Muhtarlarla olay değerlendirmesi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir depreminin ardından muhtarlarla ilçedeki son durumu değerlendirdi. Toplantıda depremin sebep olduğu sorunlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar da konuşuldu. Olayın hemen ardından kriz masası oluşturduklarını dile getiren Arda, evlerine giremeyen yurttaşlara 3 spor salonunun kapılarını açtıklarını, Bayraklı’ya araç, ambulans ve çadır desteğinde bulunduklarını söyledi.