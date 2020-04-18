18.04.2020 - 00:04 |
Muhtarlarla toplantıda maske dağıtımı yapıldı
Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan muhtarlara maske dağıtımına devam ediyor. Muhtarlarla buluşan Başkan Mehmet Çerçi, “Belediye olarak salgınla etkin mücadele için yoğun mesai harcıyoruz.
Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yaparken bir yandan da vatandaşa maske eldiven, erzak ve hijyen kolisi dağıtıyoruz” dedi. Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ise, “Bu sürecin üstesinden devletimiz ve milletimizin gücü ile geleceğiz” diye konuştu.
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