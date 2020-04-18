Muhtarlarla toplantıda maske dağıtımı yapıldı

Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yaparken bir yandan da vatandaşa maske eldiven, erzak ve hijyen kolisi dağıtıyoruz” dedi. Toplantıya katılan AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ise, “Bu sürecin üstesinden devletimiz ve milletimizin gücü ile geleceğiz” diye konuştu.