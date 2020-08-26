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    HaberlerEge Haberleri Muhtarlık binaları A’dan Z’ye bakımda
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    26.08.2020 - 07:00 |

    Muhtarlık binaları A’dan Z’ye bakımda

    BURHANİYE Belediyesi, muhtarlık binalarının onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’nı tamamladı.

    Muhtarlık binaları A’dan Z’ye bakımda

    BURHANİYE Belediyesi, muhtarlık binalarının onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’nı tamamladı. Sıva, çatı onarımı, iç ve dış boya badana yapıldı. Vatandaşın hizmet anlamında ilk muhtarlıkların kapısını çaldığını belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Birçok muhtarlığımızı baştan aşağıya komple yıkıp yeniledik. Akabinde birçok binamızın da tadilat ve tamiratlarını yaptık, halkımızın daha iyi hizmet almasını sağladık. Muhtarlarımız bizim demokrasi adına ilk basamaklarımız” diye konuştu.

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