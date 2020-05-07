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    HaberlerEge Haberleri Mukaddes Teyze düşmanı yendi!
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    07.05.2020 - 00:03 |

    Mukaddes Teyze düşmanı yendi!

    İzmir'de yaşayan 4 çocuk ve 7 torun sahibi 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, koronavirüs tedavisi gördüğü Özel İzmir Egepol Cerrahi Hastanesi’nden alkışlarla taburcu edildi.

    Mukaddes Teyze düşmanı yendi!

    14 Nisan’da ateş ve öksürük şikayetleriyle Özel İzmir Egepol Cerrahi Hastanesi’ başvuran Adıyaman, sağlığına kavuştu. Kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Adıyaman, “Üstün başarı göstererek beni tedavi eden, emek veren çok değerli hocalarımıza, canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, bütün içtenliğimle teşekkür ederim. İyi ki varlar. Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim” diye konuştu.

    Çin’den gelen ilaç kullanıldı

    Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Murat Çelik de, “ Hastamızı artan solunum sıkıntısından ülkemize Sağlık Bakanlığımız tarafından Çin’den getirilen bir ilacı kullanarak kurtardık. Birçok başka ülkede bu ilacın temin edilmesi ve kullanımı sınırlı kaldı. Onu eski sağlıklı yaşantısına katmak için çalıştık ve şimdi sağlıklı bir şekilde taburcu ediyoruz. Bu bir ekip işi. Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen pandemi sürecinde, kamu ve özel hastanelerde çalışan bütün meslektaşlarım tek vücut oldu” dedi.

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